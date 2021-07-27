Українцям через погоду загрожує серйозна інфекційна хвороба

Комарі можуть бути смертельно небезпечними!

У світі налічується близько трьох тисяч видів комарів. В Україні мешкають понад 100 видів.

За словами ентомологів, сезон комарів триває протягом семи місяців - з квітня по жовтень. Різке ж збільшення кількості комах спостерігають не лише цього року.

Активне розмноження комарів починається, коли впродовж тривалого періоду дощі чергуються з теплом. Саме така погода тримається останні пару тижнів в Україні.

Комарі переносять:

Бореліоз (хворобу Лайма),

лімфатичний філяріоз (зараження паразитами),

туляремію (бактеріальне захворювання).

Крім того, їхні укуси викликають алергічні реакції майже у всіх людей.

Але однією з найбільших загроз все ж є малярія - небезпечне для життя захворювання, що викликається паразитами та передається через укуси інфікованих самок малярійних комарів.

За підрахунками ВООЗ, лише позаминулого року в світі на малярію захворіло 229 млн людей, з яких більше 400 тис. померли.

Комарі переносять малярію (фото: pixabay.com)

А при чому тут Україна?

В Україні малярійні комарі теж є. Хоча небезпеки зараження вони поки що не несуть: постійні джерела інфекції відсутні, а сьогоднішній клімат не дозволяє збудникам хвороби встигнути розвинутися.

"Разом з тим через глобальне потепління, український клімат з кожним роком змінюється. У разі, якщо разом з підвищенням температури в Україні почастішають тривалі періоди високої вологості, малярія почне поширюватися й у нас. Наскільки масовим буде це явище, залежить від інтенсивності кліматичних змін. Це ще один із десятків і сотень фактів, які доводять необхідність дбати про довкілля і боротися з глобальним потеплінням," - пояснив у Facebook голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.

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