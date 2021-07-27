Українцям через погоду загрожує серйозна інфекційна хвороба

В Україні може поширитися малярія. Причиною розповсюдження цієї небезпечної інфекційної хвороби експерти називають зміну клімату у нашій країні, що спричинило збільшення кількості комарів та інших комах.
І дійсно, останнім часом українці скаржаться на справжню навалу комарів, які зокрема атакують курорти Азовського та Чорного морів. Про збільшення кількості "кровопивць" повідомляли також мешканці Києва та інших регіонів країни.
Чому комарів стало більше та наскільки вони є для нас небезпечними - читайте у матеріалі нижче.
У світі налічується близько трьох тисяч видів комарів. В Україні мешкають понад 100 видів.
За словами ентомологів, сезон комарів триває протягом семи місяців - з квітня по жовтень. Різке ж збільшення кількості комах спостерігають не лише цього року.
Активне розмноження комарів починається, коли впродовж тривалого періоду дощі чергуються з теплом. Саме така погода тримається останні пару тижнів в Україні.
Комарі переносять:
Крім того, їхні укуси викликають алергічні реакції майже у всіх людей.
Але однією з найбільших загроз все ж є малярія - небезпечне для життя захворювання, що викликається паразитами та передається через укуси інфікованих самок малярійних комарів.
За підрахунками ВООЗ, лише позаминулого року в світі на малярію захворіло 229 млн людей, з яких більше 400 тис. померли.
Комарі переносять малярію (фото: pixabay.com)
В Україні малярійні комарі теж є. Хоча небезпеки зараження вони поки що не несуть: постійні джерела інфекції відсутні, а сьогоднішній клімат не дозволяє збудникам хвороби встигнути розвинутися.
"Разом з тим через глобальне потепління, український клімат з кожним роком змінюється. У разі, якщо разом з підвищенням температури в Україні почастішають тривалі періоди високої вологості, малярія почне поширюватися й у нас. Наскільки масовим буде це явище, залежить від інтенсивності кліматичних змін. Це ще один із десятків і сотень фактів, які доводять необхідність дбати про довкілля і боротися з глобальним потеплінням," - пояснив у Facebook голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.
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