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Курорты Азовского моря атакуют кровопийцы: они просто везде!

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Стрелковое, Понедельник 19 июля 2021 09:03
Курорты Азовского моря атакуют кровопийцы: они просто везде! Фото: Туристов на Азовском море закусывают комары (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Отдых на Азовском море в этом сезоне для туристов портится не только медузами в море, но и полчищами комаров, атакующих людей. О небывалом скоплении насекомых постоянно рассказывают отдыхающие. Так, возле села Стрелковое после последних дождей кровопийц стало еще больше.

Об этом сообщила YouTube-блогер, автор канала "Господарство як хобі" Нина.

"Самая страшная и ужасная новость. Нас обступила армия, полчища комаров… Я еще не видела в своей жизни столько. Они просто везде… Больше десятка садятся сразу, кружат везде… Мало того, что их много, так они еще и такие кусючие", — описала ситуацию женщина.

Блогерша отметила, что комары не кружатся над человеком, а сразу садятся на тело и кусают.

После недавних дождей насекомых стало еще больше, так как сорняки на земле пошли в рост.

Нина предупреждает туристов запасаться средствами защиты от кровопийц и понимать, что их здесь очень много.

Азовское море атаковали комары

Как мы ранее писали, пляжи Азовского моря атакуют опасные медузы и жалят отдыхающих.

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