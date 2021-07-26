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BioNTech намерена создать вакцину от малярии до конца 2022 года

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Понедельник 26 июля 2021 20:16
BioNTech намерена создать вакцину от малярии до конца 2022 года Фото: BioNTech намерена создать вакцину от малярии до конца 2022 года (flickr.com/foto_db)
Автор: РБК-Украина

Немецкая фирма BioNTech, которая совместно с американской компанией Pfizer создала вакцину от COVID-19, намерена создать препарат от малярии до конца 2022 года. Компания намерена использовать технологию матричной РНК для создания вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"BioNTech объявила о запуске своего проекта по борьбе с малярией, который направлен на разработку хорошо переносимой и высокоэффективной вакцины против малярии и внедрение устойчивых решений по поставкам вакцин на африканском континенте", - говорится в сообщении.

Начало клинических испытаний первого кандидата в вакцины запланировано на конец следующего года.

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Вакцина малярия
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