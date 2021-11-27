Как украинцам переоформить пенсию во время переезда: подробная инструкция

Так, если пенсионер сменил место жительства, то ему нужно прийти в Пенсионный фонд и подать заявление, отправив его по почте или заполнить онлайн на сайте.

Для этого пенсионеру понадобятся следующие документы:

заявление;

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

номер налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании и его копия.

Кроме того, если пенсионер несовершеннолетний или с ограниченными возможностями, то его представители должны предоставить: