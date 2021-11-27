Як українцям переоформити пенсію під час переїзду: детальна інструкція

Так, якщо пенсіонер змінив місце проживання, то йому потрібно прийти до Пенсійного фонду та подати заяву, надіславши її поштою чи заповнити онлайн на сайті.

Для цього пенсіонеру знадобляються такі документи:

заява;

паспорт або документ, що засвідчує особу;

номер платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування та його копія.

Окрім того, якщо пенсіонер неповнолітній або з обмеженими можливостями, то його представники мають надати: