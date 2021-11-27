Як українцям переоформити пенсію під час переїзду: детальна інструкція
В Україні існує послуга про переведення пенсії з одного місця проживання на інше. Зокрема, вона надається безплатно протягом 8 робочих днів.
Про це передає профільне видання "Na pensii".
Так, якщо пенсіонер змінив місце проживання, то йому потрібно прийти до Пенсійного фонду та подати заяву, надіславши її поштою чи заповнити онлайн на сайті.
Для цього пенсіонеру знадобляються такі документи:
- заява;
- паспорт або документ, що засвідчує особу;
- номер платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування та його копія.
Окрім того, якщо пенсіонер неповнолітній або з обмеженими можливостями, то його представники мають надати:
- паспорт;
- документи, що засвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
- рішення суду (за наявності).
Раніше ми повідомляли, що до кінця 2021 року підвищення отримають дві групи пенсіонерів.
Також ми писали, які доплати передбачені українкам за пізній вихід на пенсію. Зокрема, для таких громадянок передбачена виплата компенсації від держави за те, що на відпочинок вони не пішли в 55 років, що передбачалося за старим законом.