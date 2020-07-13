Украинцам озвучили правила безопасного отдыха в Европе

Некоторые туристические страны уже открыли свои границы для украинцев. Но отправляясь на отдых, не стоит забывать о том, что коронавирус до сих пор распространяется по миру. Поэтому эксперты советуют гражданам Украины соблюдать на отдыхе определенных правил и советуют, как уберечь себя и родных после возвращения из путешествия.

Так, в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна" инфекционист Евгения Менжулина говорит: вернувшись из страны "красной зоны" - самоизоляцию проходить необязательно. Но для этого есть одно условие - необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19. Важно, чтобы эта лаборатория была аккредитована Центром общественного здоровья. Но врачи советуют все же посидеть дома.

"Чтобы сохранить спокойствие даже в своих семьях, не заразить своих родных и близких, следует обязательно пройти и обследование, и период самоизоляции, когда могут появиться клинические проявления заболевания", - говорит инфекционист.

На самом же отдыхе забывать о карантине не стоит. Если записались на экскурсию, которая будет в помещении, наденьте маску. А вот на улице можно не носить - конечно, если нет большого скопления людей.

"Вне помещения – на пляжах, в парках и на других открытых территориях - соблюдая дистанцию, уже безопасно. Потому что есть поток воздуха, нет застоя аэрозоля, который каждый выделяет с дыханием или при разговоре", - объясняет Евгения.

Если отдых удался и вы возвращаетесь домой, пренебрегать правилами безопасности на последнем этапе не стоит. Ибо каким бы транспортным средством вы не путешествовали, масочный режим сохраняется повсюду.

"Масочный режим при любом переезде, как и при посещении любого общественного места, нужно соблюдать достаточно строго. При необходимости можно также использовать рукавицы", - рассказала Менжулина.

И главное. Если вы путешествуете не только за рубежом, но и в пределах страны, не забывайте о средствах личной безопасности.

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