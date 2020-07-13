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Wizz Air снова запускает рейсы из Украины в ОАЭ после многолетнего перерыва

Понедельник 13 июля 2020 11:42
Wizz Air снова запускает рейсы из Украины в ОАЭ после многолетнего перерыва
Фото: Wizz Air намерен летать из Одессы в Абу-Даби (facebook.com/airportkiev)
Автор: РБК-Украина

Wizz Air с октября намерен обслуживать маршрут Одесса - Абу-Даби

Авиакомпания-лоукостер Wizz Air после многолетнего перерыва намерена возобновить полеты между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). На осень запланирован запуск рейса Одесса - Абу-Даби.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования перевозчика.

Согласно системе бронирования Wizz Air, уже с 1 октября 2020 года будут доступны рейсы по маршруту Одесса - Абу-Даби. Столица ОАЭ находится в 140 км от Дубая, который является популярным туристическим направлением.

Wizz Air планирует летать два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Отметим, в системе бронирования также указано, что данный маршрут еще должен быть утвержден регулятивными органами.

Wizz Air уже летал из Украины в ОАЭ, обслуживая рейс Киев-Дубай. Полеты прекратились в марте 2014 года.

Wizz Air снова запускает рейсы из Украины в ОАЭ после многолетнего перерыва

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония практически до конца июля запретила авиакомпании WizzAir совершать рейсы между Таллинном и городами Украины; перевозчик обслуживал единственный регулярный рейс Киев-Таллинн после ослабления карантина.

Как заявлял на прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, всего 23 страны свободно открыты на въезд для граждан Украины.

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