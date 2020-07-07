Для въезда украинцев открыты 23 страны: список

Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Этот перечень включает и страны, куда нужна виза

Украинские граждане по состоянию на сейчас могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.

В перечень стран входят:

Самые популярные направления

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Менее популярные направления

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Бурунди

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Сейшельские острова

Напомним, МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе; министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу с авиакомпаниями.

Так, 17 украинских туристов вылетели в Афины из Киева рейсами Ryanair и Wizz Air; но из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран их не выпустили из аэропорта.

Как писало РБК-Украина, их возвращение запланировано на 7 июля.

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Автор: Анастасия Светлевская