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Для въезда украинцев открыты 23 страны: список

Новости » Туризм     07.07.2020 - 10:20
Для въезда украинцев открыты 23 страны: список
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Этот перечень включает и страны, куда нужна виза

Украинские граждане по состоянию на сейчас могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.

В перечень стран входят:

Самые популярные направления

  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Мексика
  • Египет
  • Тунис
  • Республика Корея

Менее популярные направления

  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Бурунди
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Сейшельские острова

Напомним, МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе; министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу с авиакомпаниями.

Так, 17 украинских туристов вылетели в Афины из Киева рейсами Ryanair и Wizz Air; но из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран их не выпустили из аэропорта.

Как писало РБК-Украина, их возвращение запланировано на 7 июля.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины МИД УкраиныДмитрий Кулебакарантинвъезд
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