Для въезда украинцев открыты 23 страны: список

Этот перечень включает и страны, куда нужна виза
Украинские граждане по состоянию на сейчас могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.
Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.
"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.
В перечень стран входят:
Самые популярные направления
Менее популярные направления
Напомним, МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе; министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу с авиакомпаниями.
Так, 17 украинских туристов вылетели в Афины из Киева рейсами Ryanair и Wizz Air; но из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран их не выпустили из аэропорта.
Как писало РБК-Украина, их возвращение запланировано на 7 июля.
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Автор: Анастасия Светлевская