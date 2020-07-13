Українцям озвучили правила безпечного відпочинку в Європі

Деякі туристичні країни вже відкрили свої кордони для українців. Але вирушаючи на відпочинок, не варто забувати про те, що коронавірус досі шириться світом. Тому експерти радять громадянам України дотримуватися на відпочинку певних правил та радять, як вберегти себе та рідних після повернення з подорожі.

Так, у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" інфекціоніст Євгенія Менжуліна говорить: повернувшись з країни "червоної зони" - самоізоляцію проходити не обов'язково Але для цього є одна умова - необхідно здати ПЛР-тест на COVID-19. Важливо, щоб ця лабораторія була акредитована Центром громадського здоров’я. Та лікарі радять усе ж таки посидіти вдома.

"Щоб зберегти спокій навіть у своїх сім’ях, не заразити своїх рідних та близьких, слід обов’язково пройти і обстеження, і період самоізоляції, коли можуть з’явитися клінічні прояви захворювання", - каже інфекціоніст.

На самому ж відпочинку забувати про карантин не варто. Якщо записалися на екскурсію, яка буде у приміщення, надягніть маску. А от на вулиці можна не носити - звісно, якщо немає великого скупчення людей.

"Поза приміщенням - на пляжах, у парках та на інших відкритих територіях - дотримуючись дистанції, вже безпечно. Тому що є потік повітря, немає застою аерозолю, який кожен виділяє з диханням чи при розмові", - пояснює Євгенія.

Якщо відпочинок вдався та ви повертаєтесь додому, нехтувати правилами безпеки на останньому етапі не варто. Бо хоч би яким транспортним засобом ви подорожували, масковий режим зберігається всюди.

"Маскового режиму при будь-якому переїзді, як і при відвідуванні будь-якого громадського місця, потрібно дотримуватися досить строго. За необхідності можна також використовувати рукавиці", - розповіла Менжуліна.

І головне. Якщо ви подорожуєте не тільки за кордоном, але й у межах країни, не забувайте про засоби особистої безпеки.

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