Как украинцам с оккупированных территорий поступить в колледж: пошаговая инструкция

Вступительная кампания 2022 состоится для всех без исключения украинцев.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Поступающие с особо опасных территорий, ВОТ и принудительно депортированные в РФ или Беларусь могут поступить в украинские профессиональные колледжи.

Их будут принимать на обучение через электронный кабинет поступающего.

Инструкция, как это можно сделать:

1. Зарегистрируй электронный кабинет абитуриента.

2. Выбери заведение, конкурсное предложение и форму получения образования.

3. Зарегистрируй заявление.

4. При поступлении на места государственного (регионального) заказа пройди в выбранном учебном заведении индивидуальное устное собеседование или творческий конкурс (по обращению поступающего могут быть проведены дистанционно). По желанию абитуриенты вместо прохождения индивидуального устного собеседования могут подать сертификаты НМТ или ВНО 2019-2021 годов.

5. После получения рекомендации к зачислению, выполни требования к зачислению.

6. Начни обучение.

7. Заключи договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения.

Как поступить в профессиональный колледж в 2022 году (фото: facebook.com/MReintegration)