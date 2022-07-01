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Як українцям з окупованих територій вступити до коледжу: покрокова інструкція

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П'ятниця 01 липня 2022 17:41
Як українцям з окупованих територій вступити до коледжу: покрокова інструкція Вступна кампанія 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Вступна кампанія 2022 відбудеться для всіх без виключення українців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Вступники з особливо небезпечних територій, ТОТ та примусово депортовані в РФ чи Білорусь можуть вступити до українських фахових коледжів.

Їх прийматимуть на навчання через електронний кабінет вступника.

Інструкція, як це можна зробити:

1. Зареєструй електронний кабінет вступника.

2. Обери заклад, конкурсну пропозицію та форму здобуття освіти.

3. Зареєструй заяву.

4. При вступі на місця державного (регіонального) замовлення пройди в обраному навчальному закладі індивідуальну усну співбесіду або творчий конкурс (за зверненням вступника можуть бути проведені дистанційно). За бажанням вступники замість проходження індивідуальної усної співбесіди можуть подати сертифікати НМТ або ЗНО 2019-2021 років.

5. Після отримання рекомендації до зарахування, виконай вимоги до зарахування.

6. Розпочни навчання.

7. Уклади договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

Як українцям з окупованих територій вступити до коледжу: покрокова інструкціяЯк вступити до фахового коледжу у 2022 році (фото: facebook.com/MReintegration)

Як повідомлялося раніше, вступна кампанія стартує з 1 липня - як зареєструватися та коли подавати документи.

Також ми писали, як жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів.

Окрім того, читайте, як вступити до європейського університету під час війни.

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Вступна кампанія
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