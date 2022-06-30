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Вступительная кампания стартует с 1 июля: как зарегистрироваться и когда подавать документы

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Четверг 30 июня 2022 16:58
Вступительная кампания стартует с 1 июля: как зарегистрироваться и когда подавать документы Вступительная кампания 2022 (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В этом году из-за войны поступление в университеты происходит по упрощенной процедуре. В частности, выпускники вместо Внешнего независимого оценивания (ВНО) будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Уже с 1 июля начнутся вступительные экзамены и творческие конкурсы.

Какие правила приема в учреждения высшего образования - читайте ниже.

Как зарегистрироваться в кабинете

Для регистрации электронного кабинета для поступления необходимо ввести:

  • адрес электронной почты (она станет логином в личном электронном кабинете) и пароль;
  • серию и номер документа о среднем образовании (ПОСО);
  • номер, PIN-код, год получения сертификата ВНО;
  • средний балл документа о ПЗСО.

После этого на почту придет письмо со ссылкой, по которой поступающий должен перейти для завершения регистрации э-кабинета.

Когда можно подавать документы

С 14 июля в электронном кабинете появится возможность подавать заявления на поступление, а также документы в вузы.

Отметим, что в этом году абитуриент имеет право подать 20 заявлений. Однако, для поступления на бюджет их количество не должно превышать 5.

Прием заявлений продлится до:

  • 18.00 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;
  • 18.00 22 июля - для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были составлены с 1 по 13 июля.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться в несколько этапов:

  • для поступающих на бюджетные места с 1 по 13 июля включительно;
  • для поступающих по контракту с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии.

Результаты зачисления на бюджет

Результаты поступления будут обнародованы 22 июля. Можно будет увидеть рейтинги лиц, которых рекомендовано к зачислению на обучение на бюджет.

После получения рекомендации поступающий должен подтвердить свое желание учиться на бюджете в вузе. После этого нужно подать оригиналы документов.

Добавим, если после 12.00 22 июля в кабинете поступающего ничего не изменилось, то это означает, что он может претендовать на обучение на контракте.

Зачисление поступающих на обучение на бюджет состоится 5 августа, на контракт - не позднее 30 сентября.

Ранее мы сообщали, что украинские выпускники в этом году будут составлять упрощенное ВНО онлайн, но при физическом присутствии.

Также мы писали, как жители временно оккупированных территорий могут поступить в украинские вузы.

Кроме того, читайте, как поступить в европейский университет во время войны.

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Вступительная кампания
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