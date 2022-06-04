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Стало известно, как жители временно оккупированных территорий могут поступить в украинские ВУЗы

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Суббота 04 июня 2022 18:19
Стало известно, как жители временно оккупированных территорий могут поступить в украинские ВУЗы Поступление 2022 (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Марина Настевич

В Украине будет создана возможность дистанционного поступления в заведения высшего образования для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, Министерство образования и науки совместно со специалистами Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже наработали целый ряд соответствующих механизмов.

Также глава Минобразования рассказал, что во время участия во Всемирном образовательном форуме он провел встречу с представителями компании "Amazon" и обратился к ним с просьбой предоставить донации средствами или разработанным программным обеспечением для дистанционного поступления детей с ВОТ в украинские заведения высшего образования.

"Мы ни в коем случае не забываем о наших гражданах на временно оккупированных территориях. Мы постоянно принимаем определенные меры, например, 32 заведения высшего образования эвакуировали с временно оккупированных территорий, 42 колледжа, 64 филиала заведений высшего образования", - подчеркнул Шкарлет.

Напомним, что украинские выпускники в этом году вместо обычной формы внешнего независимого оценивания (ВНО) в классической форме будут сдавать его в упрощенном виде - онлайн, но не дистанционно, а присутствуя в центре тестирования.

Ранее в Украине утвердили перечень городов, где будет проводиться Национальный мультипредметный тест, а именно - в Киеве и еще 20 областях. При этом в МОН отметили, что такой перечень не разглашается из-за возможной опасности.

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