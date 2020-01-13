Украинцам изменили номера банковских счетов: о чем важно помнить

Банковские счета украинцев с 13 января перевели на международный стандарт IBAN. Что это означает для украинцев, и нужно ли клиентам банков что-то дополнительно предпринимать - в материале Styler.

Что означает IBAN

International Bank Account Number (IBAN) - единый стандарт для банковских счетов, который действует в государствах Евросоюза и не только. Всего 46 стран на сегодня перешло на IBAN. При этом каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета по стандарту ISO 13 616.

Так, для Украины номера счетов состоят из 29 знаков (буквы и цифры), условно разделенных на две группы. Первые 10 знаков являются кодом страны, контрольным числом и кодом банка. Так, UA - код Украины, далее два контрольных символа (для защиты от ошибки), а потом идет код МФО банка.

Вторая группа символов из 19 знаков - номер счета клиента банка. При этом первые четыре знака - ноли, которые дополняют IBAN до 29 знаков, а далее указывается номер счета клиента.

International Bank Account Number для Украины (скриншот)

О чем важно знать украинцам

Во время переходного периода, который действовал до 13 января, банки должны были сформировать новые номера для новых счетов и самостоятельно изменить их в соответствии со стандартом ISO 13 616 для IBAN. Кроме того, финучреждения должны обеспечить информирование клиентов об изменении счетов, при этом вносить изменения в ранее заключенные и действующие договора не нужно, а также сообщить в Государственную фискальную службу об измененных и закрытых счетах своих клиентов.

Украинцам не нужно подавать никаких документов для смены банковских счетов. Все технические вопросы решаются внутри банков. А учреждения должны сообщить своим клиентам новые правила заполнения платежных документов относительно реквизитов.

Если же деньги были отправлены до 13 января по ошибке на старый счет, то они все равно придут. А начиная с 13 января платежи с указанием реквизитов по старому стандарту банки просто не примут.