Українцям змінили номери банківських рахунків: про що важливо пам'ятати

Банківські рахунки українців з 13 січня перевели на міжнародний стандарт IBAN. Що це означає для українців, і чи потрібно клієнтам банків щось додатково робити - в матеріалі Styler.

Що означає IBAN

International Bank Account Number (IBAN) - єдиний стандарт для банківських рахунків, який діє в державах Євросоюзу і не тільки. Всього 46 країн на сьогодні перейшло на IBAN. При цьому кожна країна самостійно встановлює структуру номера рахунку по стандарту ISO 13 616.

Так, для України, номери рахунків складаються з 29 знаків (букви і цифри), умовно розділених на дві групи. Перші 10 знаків є кодом країни, контрольним числом і кодом банку. Так, UA - код України, далі два контрольних символи (для захисту від помилки), а потім йде код МФО банку.

Друга група символів з 19 знаків - номер рахунку клієнта банку. При цьому перші чотири знаки - нулі, які доповнюють IBAN до 29 знаків, а далі вказується номер рахунку клієнта.

International Bank Account Number для України (скріншот)

Про що важливо знати українцям

Під час перехідного періоду, який діяв до 13 січня, банки повинні були сформувати нові номери для нових рахунків і самостійно змінити їх у відповідності зі стандартом ISO 13 616 для IBAN. Крім того, банки мають забезпечити інформування клієнтів про зміну рахунків, при цьому вносити зміни в раніше укладені та діючі договори не потрібно, а також повідомити у Державну фіскальну службу про змінені і закриті рахунки своїх клієнтів.

Українцям не потрібно подавати жодних документів для зміни банківських рахунків. Всі технічні питання вирішуються всередині банків. А установи повинні повідомити своїм клієнтам нові правила заповнення платіжних документів щодо реквізитів.

Якщо ж гроші були відправлені до 13 січня яерез помилку на старий рахунок, то вони все одно прийдуть. А починаючи з 13 січня платежі із зазначенням реквізитів за старим стандартом банки просто не приймуть.