Доллар стремительно пошел вниз: эксперты ошарашили прогнозом

Курс доллара (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Что будет с курсом доллара в Украине в 2020 году - в материале Styler

Курс доллара к гривне в Украине в 2020 году снова стал снижаться после резкого повышения после 27 декабря, когда Нацбанк выкупил на аукционе 700 млн долларов. Но после праздников гривна начала стабилизироваться, и недавно доллар стал падать. Что будет с курсом в ближайшем времени и в долгосрочной перспективе - в материале Styler.

Так, 13 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара, а банки установили курс в пределах 23,85-24,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

НБУ установил курс на следующую неделю на уровне 23,9677 UAH/USD, а днем ранее курс держался выше "психологической отметки" в 24 грн (24,119 UAH/USD).

Тем не менее, эксперты считают, что доллар некоторое время может расти, но в долгосрочной перспективе - у гривны есть отличные шансы окрепнуть. Такое мнение высказал аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"В краткосрочной перспективе доллар еще может продолжить умеренный рост, а в долгосрочной - гривня имеет все шансы вернуться к укреплению. На ближайшую неделю мы ожидаем повышения курса доллара к гривне" - рассказал Иосуб.

В НБУ же считают, что в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться. Это связано с политикой плавающего курса гривны к доллару, которую проводит госрегулятор.

К слову, эксперты называют предпраздничное подорожание доллара спекулятивным, а также связанным с "финансированием праздников" перед Новым годом.

Кроме того, стало известно, что НБУ с 8 по 11 января Нацбанк купил на межбанке 148 млн долларов, а продал 30 млн.