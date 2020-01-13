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Все банковские счета в Украине перевели на международный стандарт IBAN

Новости » Экономика     13.01.2020 - 10:17
Все банковские счета в Украине перевели на международный стандарт IBAN
Фото: IBAN (treasury.gov.ua)

После перехода на IBAN оформление расчетных документов должно стать удобнее

Окончательный переход всех расчетов клиентов банков международный стандарт IBAN произошел с 13 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, с сегодняшнего дня клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN.

"Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает оформление расчетных документов комфортнее", - добавили в НБУ.

Напомним, что все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN с 1 ноября 2019 года.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная казначейская служба Украины 1 января 2020 года ввела новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

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