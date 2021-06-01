Украинцам хотят еще больше повысить пенсионный возраст: что известно

Пенсионный возраст хотят поднять, но не всем

Авторы документа "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном страховании" относительно некоторых вопросов определения пенсионного возраста" предлагают поднимать ежегодно в течение 12 лет на 1 месяц возраст для всех, и в то же время снизить для матерей, родивших и воспитавших ребенка до 6-летнего возраста.

Начиная с 1 января 2023 года ежегодно увеличивать возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, на 1 месяц. И так до 1 января 2035-го.

Женщины, родившие ребенка и воспитавшие его до шестилетнего возраста, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев.

Отмечается, что указанное уменьшение пенсионного возраста для женщин применяется за каждого ребенка, однако пенсионный возраст для женщин не может быть пониженным более чем на 3 года.

Почему хотят изменить пенсионный возраст

Инициаторами нововведения стали 10 народных депутатов от партии "Слуга народа". В пояснительной записке к законопроекту объясняется, что общее повышение пенсионного возраста до 61 года в Украине призвано компенсировать как раз такое снижение возраста на полгода матерей детей до 6 лет.

Кроме того отмечается, что в ряде стан Евросоюза пенсионный возраст для граждан повышен до 65 лет и более.

Также депутаты прогнозируют, что реализация закона "будет способствовать преодолению демографических проблем и стимулировать воспроизводство населения, а также обеспечит социальную защищенность матерей в вопросе пенсионного обеспечения".