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Работающим пенсионерам в Украине пересчитают выплаты: когда это произойдет

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Воскресенье 23 мая 2021 07:33
Работающим пенсионерам в Украине пересчитают выплаты: когда это произойдет Фото: пенсионерам в Украине пересчитают выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

В Украине работающим пенсионерам проведут перерасчет пенсий. Это произойдет в июне, хотя ранее делали в апреле.

Об этом рассказала начальница Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Лариса Дзядевич в эфире канала "Украина 24".

По ее словам, пенсионеры могут задним числом получить доплаты за апрель и май.

"С 1 апреля без дополнительного обращения в Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получившие такое право, а именно - если лицо после назначения пенсии проработала 24 месяца или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет", - пояснила Дзядевич.

Как произойдет перерасчет

Пенсионный фонд ежегодно проводит такой перерасчет с 1 апреля. В то же время в этом году ситуация несколько изменилась.

"Это связано с изменениями в Налоговом кодексе и в законе о сборе и учете единого взноса на общеобязательное пенсионное страхование", - рассказала представитель ПФ.

Она добавила, что в этом году такая отчетность подается ежеквартально, а не ежемесячно.

Кроме того, Пенсионный фонд, обрабатывающий такие документы, обязательно проведет перерасчет пенсий. Люди в июне получат свои доплаты за апрель и за май, и лично обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.

Как сообщали ранее, в Украине повысят пенсии с 1 июля некоторым категориям граждан.

Также мы писали о том, что пенсии в Украине могут резко вырасти и уже названные условия.

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