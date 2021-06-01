Українцям хочуть ще більше підвищити пенсійний вік: що відомо

Пенсійний вік хочуть підняти, але не всім

Автори документа "про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне страхування" щодо деяких питань визначення пенсійного віку" пропонують піднімати щорічно протягом 12 років на 1 місяць вік для всіх, і разом з тим знизити для матерів, які народили та виховали дитину до 6-річного віку.

Починаючи з 1 січня 2023 року щорічно збільшувати вік, що дає право на призначення пенсії за віком, на 1 місяць. І так по 1 січня 2035-го.

Жінки, які народили дитину і виховали її до шестирічного віку, мають право на зменшення пенсійного віку на 6 місяців.

Зауважується, що зазначене зменшення пенсійного віку для жінок застосовується за кожну дитину, проте пенсійний вік для жінок не може бути зниженим більш ніж на 3 роки.

Чому хочуть змінити пенсійний вік

Ініціаторами нововведення стали 10 народних депутатів від партії "Слуга народу". У пояснювальній записці до законопроекту пояснюється, що загальне підвищення пенсійного віку до 61 року в Україні покликане компенсувати саме таке зниження віку на пів року матерів дітей до 6 років.

Крім того, наголошується, що в ряді стан Євросоюзу пенсійний вік для громадян підвищений до 65 років та більше.

Також депутати прогнозують, що реалізація закону "сприятиме подоланню демографічних проблем та стимулюватиме відтворення населення, а також забезпечить соціальну захищеність матерів у питанні пенсійного забезпечення".