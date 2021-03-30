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Украинцам готовят новые штрафы: за что придется заплатить большую сумму

Автор: Роман Мирончук

В Украине за уклонение от воинского призыва будут штрафовать. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Верховная Рада.

"За" проголосовало 256 народных депутатов.

За что вырастут штрафы?

  • За нарушение правил воинского учета штраф составит 510-850 грн, за повторное нарушение в течение года - 850-1700 грн. Также возможно наказание в виде исправительных работ до двух лет или тюремное заключение до 3-х лет.
  • За нарушение мобилизации - 1700-3400 грн для граждан и 3400-5100 - для должностных лиц. При повторном нарушении - 3400-5100 грн и 5100-8500 грн соответственно.
  • За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов - 510-850 грн, повторный случай - 850-1700 грн.

Кроме этого, если на фронте вдруг обострится ситуация или будут нарушены границы государства Украина сможет быстро в течение суток привлечь резервистов. Они должны будут отслужить не больше чем полгода.

Напомним, начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал о главных нарушителях карантина в Киеве. Он отметил, что на перевозчиков каждый день выписывают штрафы до 34 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что в полиции рассказали, кого из-за масок в "красных" зонах будут штрафовать на 17 тысяч. Правоохранители объяснили, что изначально нарушителей будут предупреждать, но если толку не будет, то начнут штрафовать.

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