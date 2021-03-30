Украинцам готовят новые штрафы: за что придется заплатить большую сумму

В Украине за уклонение от воинского призыва будут штрафовать. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Верховная Рада.

Кроме этого, если на фронте вдруг обострится ситуация или будут нарушены границы государства Украина сможет быстро в течение суток привлечь резервистов. Они должны будут отслужить не больше чем полгода.

Напомним, начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал о главных нарушителях карантина в Киеве. Он отметил, что на перевозчиков каждый день выписывают штрафы до 34 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что в полиции рассказали, кого из-за масок в "красных" зонах будут штрафовать на 17 тысяч. Правоохранители объяснили, что изначально нарушителей будут предупреждать, но если толку не будет, то начнут штрафовать.