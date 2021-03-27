Названы главные нарушители карантина в Киеве: десятки штрафов до 34 тысяч ежедневно

В Киеве фиксируют больше всего случаев нарушения правил карантина в общественном транспорте, где массово не соблюдают введенные ограничения.

Об этом заявил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала " Украина 24 ".

По его словам, в столице каждый день проводится мониторинг на предмет выявления фактов нарушения карантина. Проверки осуществляют 20 мобильных бригад при участии полицейских, а также сотрудников муниципальной охраны, районных администраций.

Результаты такого контроля показали, что чаще всего не соблюдаются правила перевозки пассажиров во время карантина в маршрутных такси, троллейбусах, трамваях и автобусах.

"В топе нарушителей оказывается транспорт, прежде всего маршрутные такси и общественный транспорт, где в час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию", - рассказал Рубан.

Глава Госпродпотребслужбы столицы добавил, что вина прежде всего лежит на самих перевозчиках, так как они не контролируют происходящее в салоне транспорта.

Также Рубан заявил, что на перевозчиков каждый день выписывают штрафы до 34 тысяч гривен.

"Мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны "Укртрансбезопасности" не было никакого. Ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17-34 тысяч гривен на перевозчиков", - сказал чиновник.