В полиции рассказали, кого из-за масок в "красных" зонах будут штрафовать на 17 тысяч

В Украине в регионах "красной" зоны карантина действует требование об обязательном ношении масок на территориях общего пользования - в частности, на улицах и в парках. В МВД объяснили, что сначала нарушителей будут предупреждать, а если это не поможет - начнут применяться штрафы.

Отмечается, что если граждане без масок, которые при этом не соблюдают социальную дистанцию, не отреагируют на замечание патрульных, их оштрафуют на 170 гривен. Впрочем, сумма может вырасти и до 255 гривен.

Однако если нарушителя масочного режима заметили в общественном транспорте, то правоохранители могут выписать постановление на 17 тысяч гривен.

Добавим, что на субъекты хозяйствования будут накладывать штрафы в случае нарушений требований об обязательном ношении масок не патрульные, а сотрудники Госпродпотребслужбы.

Ходить в масках в населенных пунктах, внесенных в "красную" зону карантина, нужно:

в парках,

на улицах,

на велосипедных дорожках,

на площадях,

на остановках.

В общественном транспорте помимо обязательного требования о масках действуют и другие ограничения - в салон автобусов, маршруток, трамваев и троллейбусов не могут брать пассажиров, количество которых превышает 50% сидячих мест.