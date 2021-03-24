В полиции рассказали, кого из-за масок в "красных" зонах будут штрафовать на 17 тысяч
В Украине в регионах "красной" зоны карантина действует требование об обязательном ношении масок на территориях общего пользования - в частности, на улицах и в парках. В МВД объяснили, что сначала нарушителей будут предупреждать, а если это не поможет - начнут применяться штрафы.
Об этом передает ТСН.
Отмечается, что если граждане без масок, которые при этом не соблюдают социальную дистанцию, не отреагируют на замечание патрульных, их оштрафуют на 170 гривен. Впрочем, сумма может вырасти и до 255 гривен.
Однако если нарушителя масочного режима заметили в общественном транспорте, то правоохранители могут выписать постановление на 17 тысяч гривен.
Добавим, что на субъекты хозяйствования будут накладывать штрафы в случае нарушений требований об обязательном ношении масок не патрульные, а сотрудники Госпродпотребслужбы.
Ходить в масках в населенных пунктах, внесенных в "красную" зону карантина, нужно:
- в парках,
- на улицах,
- на велосипедных дорожках,
- на площадях,
- на остановках.
В общественном транспорте помимо обязательного требования о масках действуют и другие ограничения - в салон автобусов, маршруток, трамваев и троллейбусов не могут брать пассажиров, количество которых превышает 50% сидячих мест.
Из-за жесткого карантина в Киеве уже участились конфликты в общественном транспорте, а мэр столицы призвал горожан ответственно подходить к ситуации, и предупредил о возможности введения локдауна, если эпидемиологическая картина будет ухудшаться.
Отметим, что ранее в Минздраве сделали важное уточнение, когда в "красной" зоне маску на улице можно не носить.