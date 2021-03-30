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Українцям готують нові штрафи: за що доведеться заплатити велику суму

Автор: Роман Мирончук

В Україні за ухилення від військового призову будуть штрафувати. Відповідний законопроєкт у другому читанні прийняла Верховна Рада.

"За" проголосувало 256 народних депутатів.

За що зростуть штрафи?

  • За порушення правил військового обліку штраф складе 510-850 грн, за повторне порушення протягом року - 850-1700 грн. Також можливе покарання у вигляді виправних робіт до двох років або ув'язнення до 3-х років.
  • За порушення мобілізації - 1700-3400 грн для громадян та 3400-5100 - для посадових осіб. При повторному порушенні - 3400-5100 грн і 5100-8500 грн відповідно.
  • За умисне псування або втрату військово-облікових документів - 510-850 грн, повторний випадок - 850-1700 грн.

Крім цього, якщо на фронті раптом загостриться ситуація чи будуть порушені кордони держави Україна зможе швидко протягом доби залучити резервістів. Вони мають відслужити не більше ніж пів року.

Нагадаємо, начальник Госпродпотребслужбы в Києві Олег Рубан розповів про головних порушників карантину у Києві. Він зазначив, що на перевізників щодня виписують штрафи до 34 тисяч гривень.

Ми також писали про те, що у поліції розповіли, кого через маски у "червоних" зонах штрафуватимуть на 17 тисяч. Правоохоронці пояснили, що спочатку порушників будуть попереджати, але якщо толку не буде, то почнуть штрафувати.

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