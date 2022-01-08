Украинцам готовят новую госпомощь почти на 100 тысяч с возможностью не возвращать деньги

В Украине в рамках социального проекта "Рука помощи" гражданам будут предоставлять беспроцентную денежную помощь от государства в размере до 95 тысяч гривен для открытия и ведения бизнеса. Заработает инициатива со следующего года.
Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью "24 каналу".
Принять участие в таком проекте смогут безработные из малообеспеченных семей. Чиновник отметила, что получатели выплаты от государства будут иметь возможность:
Министр рассказала, как и когда нужно будет вернуть полученные средства государству, и что можно вообще этого не делать при определенном условии.
"Когда мы пилотировали этот проект, то доходы участников после года работы были от 30 до 120 тысяч гривен в месяц", - отметила Лазебная.
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