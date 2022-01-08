Українцям готують нову держдопомогу майже на 100 тисяч з можливістю не повертати гроші

В Україні в рамках соціального проекту "Рука допомоги" громадянам надаватимуть безвідсоткову грошову допомогу від держави в розмірі до 95 тисяч гривень для відкриття та ведення бізнесу. Запрацює ініціатива з наступного року.

Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю " 24 каналу ".

Хто зможе претендувати на держдопомогу і на що можна витратити гроші

Взяти участь у такому проекті зможуть безробітні з малозабезпечених сімей. Чиновник зазначила, що одержувачі виплати від держави матимуть можливість:

почати свою справу,

пройти навчання,

отримати допомогу в складанні бізнес-плану, необхідні консультації,

отримати безвідсоткову допомогу в розмірі до 15 мінімальних зарплат (зараз це 97,5 тисячі гривень) для закупівлі потрібного обладнання та матеріалів.

Що з поверненням грошей

Міністр розповіла, як і коли потрібно буде повернути отримані кошти державі, і що можна взагалі цього не робити за певної умови.

Повернення суми від "Руки допомоги" - протягом 3 років.

Її сума зменшуватиметься на суму сплачених за цей час податків від підприємницької діяльності та соціальних внесків.

Якщо новоспечений бізнесмен працевлаштує на 2 роки двох людей за направленням центру зайнятості - він взагалі не повинен буде повертати фінансову допомогу.

"Коли ми пілотували цей проект, то доходи учасників після року роботи були від 30 до 120 тисяч гривень на місяць", - зазначила Лазебна.