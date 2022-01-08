Українцям готують нову держдопомогу майже на 100 тисяч з можливістю не повертати гроші

В Україні в рамках соціального проекту "Рука допомоги" громадянам надаватимуть безвідсоткову грошову допомогу від держави в розмірі до 95 тисяч гривень для відкриття та ведення бізнесу. Запрацює ініціатива з наступного року.
Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю "24 каналу".
Взяти участь у такому проекті зможуть безробітні з малозабезпечених сімей. Чиновник зазначила, що одержувачі виплати від держави матимуть можливість:
Міністр розповіла, як і коли потрібно буде повернути отримані кошти державі, і що можна взагалі цього не робити за певної умови.
"Коли ми пілотували цей проект, то доходи учасників після року роботи були від 30 до 120 тисяч гривень на місяць", - зазначила Лазебна.
Раніше повідомлялося, що українкам спростили порядок отримання допомоги по вагітності та пологах.
Також ми писали, що Кабмін дозволив надавати субсидії тим, хто отримав житло за бюджетні гроші.