Украинкам упростили порядок получения пособия по беременности и родам
Правительство Украины упростило порядок получения денежных выплат по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Об этом передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.
Благодаря внесенным изменениям в порядок назначения и выплат госпомощи семьям с детьми будет повышена доступность услуг для:
- неработающих женщин,
- студенток,
- женщин, зарегистрированных в центре занятости,
- женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия.
По подсчетам чиновников, такой упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно воспользуется около 14 тысяч украинок.
Что нужно для назначения пособия по беременности и родам
Теперь для назначения материальной помощи вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".
Если же нет технической возможности использовать портал "Дия", остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме.
В Минсоцполитики отметили, что окончательный переход на назначение пособия без предоставления бумажной справки состоится после введения электронного взаимодействия портала "Дия" с таким Реестром медицинских заключений (eHealth).
Напомним, ранее в Фонде соцстрахования Украины назвали средний размер пособия по беременности и родам.
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