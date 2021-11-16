Кабмин разрешил предоставлять субсидии тем, кто получил жилье за бюджетные деньги

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Право на выплаты из государственного бюджета получат больше граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Согласно изменениям, право на получение субсидии получат граждане в случае приобретения жилья за счет средств, выделенных из государственного или местного бюджета.

Кроме того, при определении права лиц на получение жилищной субсидии не будут учитываться жилые помещения, расположенные в поселках городского типа, а также те, на которые оформлено завещание.

Также право на субсидии получат лица, если в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат, которым меньше 5 лет.

Также субсидии будут предоставляться, если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (по заключению врача).

Также для жителей населенных пунктов на линии соприкосновения, которые вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины остались без тепло- или газоснабжения и используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, размер субсидии в отопительный сезон будет исчисляться с учетом социальных нормативов потребления электрической энергии, предусмотренных для электроотопления.