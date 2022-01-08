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Украинцам готовят новую госпомощь почти на 100 тысяч с возможностью не возвращать деньги

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Суббота 08 января 2022 20:33
Украинцам готовят новую госпомощь почти на 100 тысяч с возможностью не возвращать деньги Фото: некоторые украинцы смогут получить новую госпомощь на крупную сумму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в рамках социального проекта "Рука помощи" гражданам будут предоставлять беспроцентную денежную помощь от государства в размере до 95 тысяч гривен для открытия и ведения бизнеса. Заработает инициатива со следующего года.

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью "24 каналу".

Кто сможет претендовать на госпомощь и на что можно потратить деньги

Принять участие в таком проекте смогут безработные из малообеспеченных семей. Чиновник отметила, что получатели выплаты от государства будут иметь возможность:

  • начать свое дело,
  • пройти обучение,
  • получить помощь в составлении бизнес-плана, необходимые консультации,
  • получить беспроцентную помощь в размере до 15 минимальных зарплат (сейчас это 97,5 тысячи гривен) для закупки нужного оборудования и материалов.

Что с возвратом денег

Министр рассказала, как и когда нужно будет вернуть полученные средства государству, и что можно вообще этого не делать при определенном условии.

  • Возврат суммы от "Руки помощи" - в течение 3 лет.
  • Ее сумма будет уменьшаться на сумму уплаченных за это время налогов от предпринимательской деятельности и социальных взносов.
  • Если новоиспеченный бизнесмен трудоустроит на 2 года двух человек по направлению центра занятости - он вообще не должен будет возвращать финансовую помощь.

"Когда мы пилотировали этот проект, то доходы участников после года работы были от 30 до 120 тысяч гривен в месяц", - отметила Лазебная.

Ранее сообщалось, что украинкам упростили порядок получения пособия по беременности и родам.

Также мы писали, что Кабмин разрешил предоставлять субсидии тем, кто получил жилье за бюджетные деньги.

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