Украинцам готовят новую госпомощь почти на 100 тысяч с возможностью не возвращать деньги
В Украине в рамках социального проекта "Рука помощи" гражданам будут предоставлять беспроцентную денежную помощь от государства в размере до 95 тысяч гривен для открытия и ведения бизнеса. Заработает инициатива со следующего года.
Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью "24 каналу".
Кто сможет претендовать на госпомощь и на что можно потратить деньги
Принять участие в таком проекте смогут безработные из малообеспеченных семей. Чиновник отметила, что получатели выплаты от государства будут иметь возможность:
- начать свое дело,
- пройти обучение,
- получить помощь в составлении бизнес-плана, необходимые консультации,
- получить беспроцентную помощь в размере до 15 минимальных зарплат (сейчас это 97,5 тысячи гривен) для закупки нужного оборудования и материалов.
Что с возвратом денег
Министр рассказала, как и когда нужно будет вернуть полученные средства государству, и что можно вообще этого не делать при определенном условии.
- Возврат суммы от "Руки помощи" - в течение 3 лет.
- Ее сумма будет уменьшаться на сумму уплаченных за это время налогов от предпринимательской деятельности и социальных взносов.
- Если новоиспеченный бизнесмен трудоустроит на 2 года двух человек по направлению центра занятости - он вообще не должен будет возвращать финансовую помощь.
"Когда мы пилотировали этот проект, то доходы участников после года работы были от 30 до 120 тысяч гривен в месяц", - отметила Лазебная.
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