Українцям готують нову держдопомогу майже на 100 тисяч з можливістю не повертати гроші
В Україні в рамках соціального проекту "Рука допомоги" громадянам надаватимуть безвідсоткову грошову допомогу від держави в розмірі до 95 тисяч гривень для відкриття та ведення бізнесу. Запрацює ініціатива з наступного року.
Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю "24 каналу".
Хто зможе претендувати на держдопомогу і на що можна витратити гроші
Взяти участь у такому проекті зможуть безробітні з малозабезпечених сімей. Чиновник зазначила, що одержувачі виплати від держави матимуть можливість:
- почати свою справу,
- пройти навчання,
- отримати допомогу в складанні бізнес-плану, необхідні консультації,
- отримати безвідсоткову допомогу в розмірі до 15 мінімальних зарплат (зараз це 97,5 тисячі гривень) для закупівлі потрібного обладнання та матеріалів.
Що з поверненням грошей
Міністр розповіла, як і коли потрібно буде повернути отримані кошти державі, і що можна взагалі цього не робити за певної умови.
- Повернення суми від "Руки допомоги" - протягом 3 років.
- Її сума зменшуватиметься на суму сплачених за цей час податків від підприємницької діяльності та соціальних внесків.
- Якщо новоспечений бізнесмен працевлаштує на 2 роки двох людей за направленням центру зайнятості - він взагалі не повинен буде повертати фінансову допомогу.
"Коли ми пілотували цей проект, то доходи учасників після року роботи були від 30 до 120 тисяч гривень на місяць", - зазначила Лазебна.
Раніше повідомлялося, що українкам спростили порядок отримання допомоги по вагітності та пологах.
Також ми писали, що Кабмін дозволив надавати субсидії тим, хто отримав житло за бюджетні гроші.