Украинцам готовят две накопительные пенсии: все подробности

С 2021 года в Украине намерены ввести две параллельные накопительные пенсионные системы. Одна – для всех потенциальных пенсионеров, вторая – для тех, кто имеет право на льготную пенсию.

В правительстве предполагают, что накопительными пенсиями могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что первая накопительная система – это обязательная накопительная пенсия, а вторая - для людей до 35 лет, которые трудятся на работах, дающих право на льготную пенсию.

По ее словам, сейчас показатель сравнения пенсии к зарплате перед выходом на пенсию составляет 27-28%, а ранее он был на уровне 57-60%. При этом данный показатель может просесть еще больше. Хотя по стандарту Международной организации труда, пенсия должна составлять не менее 40% заработной платы.

Что же касается накопительной профессиональной пенсионной системы, то она должна охватить около 150 тысяч работников, которые трудятся на тяжелых работах с вредными условиями.

Предполагается, что работодатель будет платить взносы за работника на его накопительный счет, а если работник уйдет с этой работы, накопления за ним все равно останутся.

Напомним, украинским пенсионерам пересчитают пенсии летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Украине резко снизилась средняя зарплата.