В Украине снова повысят пенсии: прибавку получат сразу несколько категорий

Пенсии в Украине (фото: freepik)

Украинским пенсионерам пересчитают пенсии летом 2020

Пенсии в Украине повысят вместе с увеличением прожиточного минимума с 1 июля 2020 года. Эта величина вырастет до 2118 грн. Таким образом, на прибавку к пенсии смогут рассчитывать получатели минимальных пенсий, а также ряд других категорий.

Если сейчас минимальная пенсия составляет 1638 грн, то с 1 июля размер увеличится до 1712 грн (на 74 грн). Вырастет и размер максимальной пенсии - с 16380 до 17120 грн.

Кроме того, пенсионеры получающие надбавку за сверхстаж, также могут рассчитывать на прибавку к выплатам с 1 июля. Так, каждый пенсионер со стажем выше 35 лет для мужчин и 30 для женщин, получает прибавку по 1% от "минималки" за каждый лишний год. С 1 июля эта надбавка составит 17,12 грн вместо 16,38 грн.

От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию (она составляет два минимума) и минимальный размер алиментов, пишет Obozrevatel. Так, законом определены минимальные размеры алиментов - не менее половины прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, на ежемесячную прибавку в 500 грн к пенсии могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 80 лет. После того, как в мае эти доплаты уже получили 1,5 млн пенсионеров, они автоматически насчитываются пенсионерам по достижению этого возраста.

Отметим, что с начала 2021 года в Украине начнут выплачивать пенсионерам старше 75 лет. На ежемесячную прибавку в сумме 500 гривен смогут рассчитывать около 1 миллиона украинцев.

Как мы ранее писали, назван способ, как пенсионерам в Украине получать достойные выплаты.

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Автор: Светлана Мащенко