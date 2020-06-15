В Украине резко снизилась средняя зарплата

В Украине упала зарплата (фото: РБК-Украина)

За месяц средняя зарплата упала на несколько сотен гривен

В Украине катастрофически упала средняя заработная плата за месяц. Если в марте 2020 года ее размер составлял 9905 гривен и 39 копеек, то в апреле ее уровень снизился до 9325 гривен и 93 копеек. Разница между показателями двух месяцев составляет 579 гривен 46 копеек.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Отметим, что в Пенсионном фонде показатель средней заработной платы используют для исчисления пенсии, которую будут начислять за определенный период.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

Как сообщало РБК-Украина, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года на уровне 10 583,10 грн.

По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9 205,19 грн.

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Автор: Людмила Жукова