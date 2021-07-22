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Украинцам в Facebook Messenger приходят странные сообщения: не переходите по ссылке!

Автор: Роман Мирончук

Мошенники все время выдумывают разные способы, чтобы обмануть доверчивых людей. Злоумышленники посылают сообщения украинцам в Facebook Messenger, где просят перейти по ссылке, но делать этого не стоит.

О мошеннической схеме рассказал пользователь сети Василий Шевчук на своей странице в Facebook.

"Внимание!!! Если вы получили через Facebook Messenger мошенническую публикацию (как на фото) не переходите по ссылке в ней - это "лохотрон", - говорится в сообщении.

Он также опубликовал скриншоты, на которых видны сообщения мошенников. На одном из них сообщение якобы присланное от компании Facebook, которая отмечает 20 годовщину.

Сообщение от мошенников (фото: facebook.com/vas.shevchuk)

На втором скриншоте человеку сообщают о том, что он выиграл 7 тысяч гривен. При этом предлагают рассказать об этой акции, и зарегистрироваться.

Сообщение от мошенников (фото: facebook.com/vas.shevchuk)

Напомним, ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве. Злоумышленники рассылают предложения якобы от банка об инвестировании в проекты, благодаря которым будет высокий доход. Аферисты также незаконно используют логотип и айдентику финучреждения.

Мы также писали о том, что украинцы получают фейковые письма якобы от ГБР. В письме говорилось о том, что бывшая жена американского миллиардера Джеффа Безоса дарит людям по 100 миллионов долларов.

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