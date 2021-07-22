Украинцам в Facebook Messenger приходят странные сообщения: не переходите по ссылке!

"Внимание!!! Если вы получили через Facebook Messenger мошенническую публикацию (как на фото) не переходите по ссылке в ней - это "лохотрон", - говорится в сообщении.

Он также опубликовал скриншоты, на которых видны сообщения мошенников. На одном из них сообщение якобы присланное от компании Facebook, которая отмечает 20 годовщину.

Сообщение от мошенников (фото: facebook.com/vas.shevchuk)

На втором скриншоте человеку сообщают о том, что он выиграл 7 тысяч гривен. При этом предлагают рассказать об этой акции, и зарегистрироваться.

Сообщение от мошенников (фото: facebook.com/vas.shevchuk)