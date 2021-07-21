ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве: как работает схема
В Украине активизировались мошенники, которые под видом ПриватБанка рассылают предложения об инвестировании в проекты, сулящие якобы высокий доход, а сама схема имеет признаки финансовой пирамиды. При этом аферисты незаконно используют логотип и айдентику госбанка.
О злоумышленниках 21 июля предупредили в пресс-службе ПриватБанка.
Так, злоумышленники используют сайт https://p-invest.site, который зарегистрирован в США, и с этого ресурса заманивают украинцев вкладывать деньги в несуществующие проекты банка, обещая доход в размере до 8500 долларов ежемесячно.
Для этого от граждан требуется указать свое имя и фамилию, электронную почту и номер телефона. После этого с человеком связывается представитель "банка" - оператор колл-центра, и клиента затягивают в финансовые вложения, по сути "выкачивают" деньги.
В ПриватБанке подчеркивают, что мошеннический сайт https://p-invest.site не имеет никакого отношения к их финансовому учреждению, и объсняют, почему:
- злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду;
- сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы "дожать" человека;
- сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.
"Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений", - обращают внимание в ПриватБанке.
Также отмечается, что банк уже обратился по данному факту к правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк попал в скандал из-за системы безопасности, которая, по словам одного из клиентов, попросту подарила солидную сумму мошенникам, причем через некоторое время ситуация повторилась.
Напомним, недавно мы рассказывали о том, что у украинца за три часа украли все деньги с карты и "повесили" кредит, а также описывали, как работает схема.