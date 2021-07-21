ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве: как работает схема

В Украине активизировались мошенники, которые под видом ПриватБанка рассылают предложения об инвестировании в проекты, сулящие якобы высокий доход, а сама схема имеет признаки финансовой пирамиды. При этом аферисты незаконно используют логотип и айдентику госбанка.

Так, злоумышленники используют сайт https://p-invest.site, который зарегистрирован в США, и с этого ресурса заманивают украинцев вкладывать деньги в несуществующие проекты банка, обещая доход в размере до 8500 долларов ежемесячно.

Для этого от граждан требуется указать свое имя и фамилию, электронную почту и номер телефона. После этого с человеком связывается представитель "банка" - оператор колл-центра, и клиента затягивают в финансовые вложения, по сути "выкачивают" деньги.

В ПриватБанке подчеркивают, что мошеннический сайт https://p-invest.site не имеет никакого отношения к их финансовому учреждению, и объсняют, почему:

злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду;

сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы "дожать" человека;

сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений", - обращают внимание в ПриватБанке.

Также отмечается, что банк уже обратился по данному факту к правоохранительным органам.