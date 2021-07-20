Украинцы получают фейковые письма якобы от ГБР: новая афера мошенников (фото)
Украинцев предупреждают о новой афере мошенников. Она заключается в том, что они отправляют письма из домена правоохранительных органов.
Как сообщил Анатолий Остапенко, письмо от мошенников получил Александр Безман.
Так, в нем говорилось о том, что бывшая жена американского предпринимателя Джеффа Безоса дарит людям по 100 миллионов долларов.
Интересно, что это письмо было отправлено с рабочей почты ГБР.
"Есть конечно вероятность, что работники Государственное бюро расследований занимаются скамом с рабочей почты", - говорится в сообщении.
Злоумышленники осуществляют подмену адреса отправителя на адрес в зоне .gov.ua чтобы у получателя сложилось впечатление, что письмо отправлено из государственного учреждения.
Фото: мошенники используют домен ГБР (facebook.com/anatoliy.ost)
В комментариях пользователи рассказывают по похожие письма, которые они получали.
- Это не скам, а многоходовая, но кто же в это поверит!;
- Надо смотреть исходные данные почты. Недавно похоже рассылали якобы от имени полиции;
- Хорошие у них там специалисты работают. Даже банальный SPF, DKIM и т.д. времени прописать нет.
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