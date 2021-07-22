Українцям в Facebook Messenger приходять дивні повідомлення: не переходьте за посиланням!

"Увага !!! Якщо ви отримали через Facebook Messenger шахрайську публікацію (як на фото) не переходьте за посиланням в ній - це "лохотрон", - йдеться в повідомленні.

Він також опублікував скріншоти, на яких видно повідомлення шахраїв. На одному з них повідомлення нібито надісланий від компанії Facebook, яка відзначає 20 річницю.

Повідомлення від шахраїв (фото: facebook.com/vas.shevchuk)

На другому скріншоті людині повідомляють про те, що вона виграла 7 тисяч гривень. При цьому пропонують розповісти про цю акцію, і зареєструватися.

Повідомлення від шахраїв (фото: facebook.com/vas.shevchuk)