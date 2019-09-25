Украинцам в банках будут округлять суммы: как не потерять в деньгах

В Украине банки получили право округлять суммы (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

При безналичных операциях округление не будет происходить

В Украине в банках с сегодняшнего дня получили право округлять суммы при кассовых операция при, к примеру, выдаче наличных или обмене валюты и прочее. О соответствующем разрешении с 25 сентября сообщают в пресс-службе НБУ.

Это объясняется изъятием из наличного обращения монет достоинством 1,2 и 5 копеек.

Оптимизация осуществляется в соответствии с основаниями, определенными законодательством Украины и по правилам, установленным п. 4 постановления Правления Нацбанка от 15 марта 2018 года № 25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

Таким образом, сумма, которая заканчивается до 4-х копеек округляется в сторону уменьшения до 0, а от 5 до 9 копеек - увеличения до 10.

Иллюстративное фото: bank.gov.ua

"Напомним, что с 1 октября 2019 разменные монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестают быть средством платежа. Поэтому все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных малейшем номинала денежных знаков национальной валюты, находящейся в обращении - 10 копейкам", - говорится в сообщении герулятора.

В НБУ также уточнили, что при безналичных расчетах округление происходить не будет.

Что делать с мелочью и сколько времени дается на прощание

В Украине с 1 октября из оборота исчезнут монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек, а следующими в очереди станут 25-копеечные монеты. Так, эти монеты при попадании в банки возвращаться в оборот уже не будут.

С окончанием сентября в торгавых точках перестанут принимать мелочь. До этого времени украинцы могут отнести 1,2 и 5-копеечные монеты в банк и там обменять на бумажные купюры.

Бежать сломя голову с копилками в банки не стоит - на подобную операцию дается 3 года.

Обменять мелочь можно в таких банковских учреждениях: НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк и в Райффайзен банк Аваль.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.