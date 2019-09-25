Українцям в банках заокруглюватимуть суми: як не втратити в грошах

В Україні банки отримали право заокруглювати суми (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

При безготівкових операціях заокруглення не відбуватиметься

В Україні у банках відсьогодні отримали право заокруглювати суми при касових операція при, наприклад, видачі готівки або обміні валюти тощо. Про відповідний дозвіл з 25 вересня повідомляють у прес-службі НБУ.

Це пояснюється вилученням з готівкового обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок.

Оптимізація здійснюється згідно з підставами, визначеними законодавством України та за правилами, встановленими п. 4 постанови Правління Нацбанку від 15 березня 2018 року № 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів".

Таким чином, сума, яка закінчується до 4-х копійок заокруглюється в бік зменшення до 0, а від 5 до 9 копійок - збільшення до 10.

Ілюстративне фото: bank.gov.ua

"Нагадаємо, що з 01 жовтня 2019 року розмінні монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестають бути засобом платежу. Тож усі готівкові розрахунки мають здійснюватися банками в сумах, кратних найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, що перебуває в обігу - 10 копійкам", - йдеться в повідомленні герулятора.

У НБУ також уточнили, що при безготівкових розрахунках заокруглення відбуватися не буде.

Що робити з дріб'язком і скільки часу дається на прощання

В Україні від 1 жовтня зникнуть з обігу монети номіналом в 1, 2 і 5 копійок, а наступними в черзі стануть 25-копійчані монети. Так, ці монети при попаданні в банки повертатися в оборот вже не будуть.

Із закінченням вересня в торгавых точках перестануть приймати дріб'язок. До цього часу українці можуть віднести 1,2 і 5-копійчані монети в банк і там обміняти на паперові купюри.

Бігти стрімголов із скарбничками у банки не варто - на подібну операцію дається 3 роки.

Обміняти монети можна в таких банківських установах: НБУ, Ощадбанк, Приватбанк та Райффайзен банк Аваль.

Як повідомлялося раніше, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.