Украину наводнили фальшивые деньги: как распознать подделку

В Украине появилось много фальшивых денег (Коллаж РБК-Украина)

Больше всего в Украине фальшивых купюр номиналом в 500 гривен

Фальшивые банкноты в большом количестве появились в Украине и чаще всего это купюры номиналом 500 гривен образца 2006 года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Банка Украины и объяснили, как отличить подделку от настоящих денег.

В Нацбанке отметили, что увеличение количества поддельных банкнот было зафиксировано в августе. Фальшивки были изготовлены при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты. В основном фальшивомонетчики печатали купюры в 500 гривен, а также в 100, 200 и 50 гривен.

Подделки чаще всего сбывали на кассах фастфудов, мелких торговых точек и на автозаправках. Чаще всего фальшивки обнаруживали на кассах АЗС Киевской, Закарпатской, Волынской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве.

В Украине появилось много фальшивых купюр номиналом в 500 гривен (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В первую очередь проверить подлинность купюры можно с помощью тактильного контроля. Специалисты Нацбанка рекомендуют проверять рельефность отдельных изображений на лицевой стороне банкноты.

У купюры в 500 гривен есть свой особый секрет – под разными углами попадания света на банкноту цифра 500 должна слегка менять цвет. С помощью увеличительного стекла можно проверить купюру на микротексты. На фальшивках они отсутствуют.

Кассирам специалисты Нацбанка рекомендуют обязательно обзавестись детекторами для определения подлинности. При выявлении фальшивой купюры не стоит пытаться ее также сбыть, как это сделали фальшивомонетчики, так как это влечет за собой уголовную ответственность.

В 2019 году было зафиксировано немало дел, которые были заведены на людей за то, что они, получив поддельную купюру номиналом в 200 или 500 гривен, тут же пытались ее сбыть.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине появилась новая схема мошенничества с мобильными телефонами.

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