За такой украинской копейкой охотятся коллекционеры, готовые платить 26 тысяч. Проверьте ваши копилки!

"Украина 15 копеек 1992. Магнитная сталь плакированная латунью", - описывает товар продавец.

Уникальность монеты еще в том, что реверс к аверсу (обратная сторона к лицевой) повернут на 180 градусов.

"Монета отчеканена одной из первых, в листе еще прорезь. У более поздних монет, прорезь выкрошена", - говорится в описании товара.

Скрин: Монету номиналом 15 копеек в Украине продают за 26 тысяч (violity.com)

Откуда взялась такая монета?

15-копеечная монета никогда не была в обороте. Но изначально, кроме 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек планировали запустить 15-ти и 3-х копеечные монеты.

Кроме того, это дело затратное, ведь первые "желтые" монеты делали из латуни (затем уже использовали алюминиевую бронзу и в конце концов перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием).

Пока решение принималось, монету все же отчеканили. 15 копеек стали одной из первых украинских монет. Тогда никто не догадывался, что монета станет редкой.