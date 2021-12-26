Детскую машинку, купленную в Киеве за 4,50, сейчас можно продать за 35 тысяч: пересмотрите ваши игрушки

В Украине за огромные деньги продают редкую детскую машинку, которую ограниченным тиражом выпускали в Киеве в конце 1980-х.

Продавец уверяет, что игрушка очень редкая и просит за нее аж 35 тысяч гривен. Когда-то же она стоила 4,50 рублей.

Речь идет о гусеничном экскаваторе, который выпускал Киевский экскаваторный завод "Красный экскаватор", впоследствии ставший ЗАО "АТЕК".

Эта машинка - копия настоящего гусеничного экскаватора, выполненная в масштабе 1:43.

Сделана она из пластмассы, а особенностью являются подвижные элементы, способные поворачиваться на 360 градусов.

Фото: Гусеничный экскаватор за 35 тысяч (violity.com)

Первые модели были изготовлены в красном цвете, а потом стали выпускать и желтые экскаваторы.

На днище машинки можно увидеть надпись "АТЕК" и "ЭО-4321".

Фото: Такой экскаватор выпускали в Киеве (violity.com)