Такие 5 копеек обогатят вас почти на 15 тысяч: как выглядит монета

Уникальную украинскую 5-копеечную монету продают за почти 15 тысяч гривен. Она изготовлена из нестандартного материала, а также имеет иные пропорции аверса и реверса.

По словам продавца, это пробные 5 копеек 1992 года, изготовленные из латуни (пятикопеечные монеты делали из нержавейки). При этом градус аверса к реверса около 180-ти. То есть обратная сторона монеты - перевернута.

Просят за такой уникальный лот 535 долларов.

Фото: 5 копеек за 15 тысяч (violity.com)

Это интересно знать

Монету в 5 копеек выпускали в 1992, 2003-2015 годах, а в 1996, 2001, 2016, 2018 только в коллекционных наборах. Причем изготавливали ее исключительно из нержавеющей стали, как и монету номиналом 1 копейка.

А вот 2-копеечную монету делали изначально из алюминиевого сплава, а затем перешли на нержавейку.

Из латуни делали первые "желтые" монеты: 10, 25, 50 копеек (в 1992, 1994-1996 годах). Затем использовали алюминиевую бронзу и в конце концов перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием.

Монеты все еще можно обменять

Отметим, что монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются к оплате, но их все еще можно обменять в Национальном банке и некоторых уполномоченных до 30 сентября 2022 включительно.

Также с 1 октября 2020-го монета 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов до 2003 года изъяты из наличного обращения. До 30 сентября 2021-го их все еще можно было обменивать в любом банке и Национальном банке. А если физлица не успели, то это можно еще сделать до 30 сентября 2023 в Национальном банке и в уполномоченных банках.