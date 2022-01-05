За такою українською копійкою полюють колекціонери, готові платити 26 тисяч. Перевірте ваші скарбнички!

"Україна 15 копійок 1992. Магнітна сталь плакована латунню", - описує товар продавець.

Унікальність монети ще в тому, що реверс до аверсу (зворотна сторона до лицьової) повернутий на 180 градусів.

"Монета викарбувана однією з перших, в аркуші ще проріз. У більш пізніх монет, проріз викришений", - йдеться в описі товару.

Скрін: Монету номіналом 15 копійок в Україні продають за 26 тисяч (violity.com)

Звідки взялася така монета?

15-копійчана монета ніколи не була в обороті. Але спочатку, крім 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок планували запустити 15-ти і 3-х копійчані монети.

Крім того, ця справа витратна, адже перші "жовті" монети робили з латуні (потім вже використовували алюмінієву бронзу і врешті-решт перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям).

Поки рішення приймалося, монету все ж викарбували. 15 копійок стали однією з перших українських монет. Тоді ніхто не здогадувався, що монета стане рідкісною.