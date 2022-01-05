За такой украинской копейкой охотятся коллекционеры, готовые платить 26 тысяч. Проверьте ваши копилки!
Уникальную монету номиналом 15 копеек, которую отчеканили в 1992 году, но так и не пустили в оборот, теперь продают за сумасшедшие деньги - почти за тысячу долларов.
Такой лот, за которым гоняются многие коллекционеры-нумизматы, появился на сайте, занимающемся торговлей разного рода антиквариатом.
"Украина 15 копеек 1992. Магнитная сталь плакированная латунью", - описывает товар продавец.
Уникальность монеты еще в том, что реверс к аверсу (обратная сторона к лицевой) повернут на 180 градусов.
"Монета отчеканена одной из первых, в листе еще прорезь. У более поздних монет, прорезь выкрошена", - говорится в описании товара.
Скрин: Монету номиналом 15 копеек в Украине продают за 26 тысяч (violity.com)
Откуда взялась такая монета?
15-копеечная монета никогда не была в обороте. Но изначально, кроме 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек планировали запустить 15-ти и 3-х копеечные монеты.
Кроме того, это дело затратное, ведь первые "желтые" монеты делали из латуни (затем уже использовали алюминиевую бронзу и в конце концов перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием).
Пока решение принималось, монету все же отчеканили. 15 копеек стали одной из первых украинских монет. Тогда никто не догадывался, что монета станет редкой.
Ранее мы писали, что детскую машинку, купленную в Киеве за 4,50, сейчас можно продать за 35 тысяч.
Также сообщалось, что в Украине 5 копеек продают за 15 тысяч гривен.