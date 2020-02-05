ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры: фото "шедевра"

STYLERКурьезы    05.02.2020 - 18:13
В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры: фото "шедевра"
В учебнике по географии нашли карту из игры Skyrim (коллаж РБК-Украина)

В школьном учебнике нашли очередной казус после скандала с Киану Ривзом

В украинском школьном учебнике по географии заметили карту из популярной компьютерной игры Skyrim. Нужно сказать, что на странную иллюстрацию обратили внимание вскоре после другого курьеза - мема на голливудского актера Киану Ривза "грустный Киану", попавшего в учебник по всемирной истории для 10 класса.

Нынешний "креатив" предназначен для шестиклассников. В разделе "Ориентирование на местности" использована иллюстрация карты, очень напоминающая известную компьютерную РПГ "игрушку" с открытым миром, действие которой происходит в вымышленной провинции Скайрим на материке Тамриэль.

В сети опубликовали фото этой картинки.

В учебнике по географии авторства Пестушко и Уваровой она опубликована на странице 36.

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры: фото &quot;шедевра&quot;

В украинском учебнике по географии нашли карту из игры Skyrim (Фото: facebook.com/a.chabarai)

Учебник рекомендован Министерством образования Украины и выдан за государственные средства.

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры: фото &quot;шедевра&quot;

В учебнике по географии за 6 класс обнаружили карту из Skyrim (Фото: скрин pidruchnyk.com.ua)

"Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", - шутит Иван Примаченко, который и выложил в своем Facebook скрин с картой в учебнике.

В социальных сетях иронизируют над данной "инновацией".

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры: фото &quot;шедевра&quot;

Фото: скрин комментариев facebook.com/a.chabarai

В Киеве 12-летнего школьника призвали в армию: в сети рассказали курьезную историю Это поучительная история для нас: Новосад призналась в провале эксперимента
Новости Украины учебники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь