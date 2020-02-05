В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры: фото "шедевра"

В учебнике по географии нашли карту из игры Skyrim (коллаж РБК-Украина)

В школьном учебнике нашли очередной казус после скандала с Киану Ривзом

В украинском школьном учебнике по географии заметили карту из популярной компьютерной игры Skyrim. Нужно сказать, что на странную иллюстрацию обратили внимание вскоре после другого курьеза - мема на голливудского актера Киану Ривза "грустный Киану", попавшего в учебник по всемирной истории для 10 класса.

Нынешний "креатив" предназначен для шестиклассников. В разделе "Ориентирование на местности" использована иллюстрация карты, очень напоминающая известную компьютерную РПГ "игрушку" с открытым миром, действие которой происходит в вымышленной провинции Скайрим на материке Тамриэль.

В сети опубликовали фото этой картинки.

В учебнике по географии авторства Пестушко и Уваровой она опубликована на странице 36.

В украинском учебнике по географии нашли карту из игры Skyrim (Фото: facebook.com/a.chabarai)

Учебник рекомендован Министерством образования Украины и выдан за государственные средства.

В учебнике по географии за 6 класс обнаружили карту из Skyrim (Фото: скрин pidruchnyk.com.ua)

"Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", - шутит Иван Примаченко, который и выложил в своем Facebook скрин с картой в учебнике.

В социальных сетях иронизируют над данной "инновацией".

Фото: скрин комментариев facebook.com/a.chabarai