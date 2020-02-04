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Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник за 10 класс (фотоказус)

STYLERКурьезы    04.02.2020 - 13:52
Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник за 10 класс (фотоказус)
Киану Ривз попал в украинский учебник (фото: flickr.com/nathancongleton)

Киану Ривз оказался на иллюстрации школьного учебника

Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории для 10 класса. Авторы книги случайно поместили знаменитый мем "Грустный Киану", на иллюстрацию жизни США после Первой мировой войны.

Напомним, в 2010 году актер сел на лавочку, чтобы перекусить сендвичем. Там его застал папарацци, сделавший снимок. После чего фото стало мемом. На одной из фотожаб Киану поместили на всемирноизвестный снимок "Обед на небоскребе" ("Lunch atop a Skyscraper") 1932 года, фотографа Чарльза Эббетса.

Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник за 10 класс (фотоказус)

Киану Ривз попал в украинский учебник (фото: twitter.com/jigsawdeaad)

На снимке 11 рабочих сидят на огромной высоте на балке строящегося Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке. Киану оказался двенадцатым, но создатели книги, взяв иллюстрацию из интернета, не заметили подвох.

Автор учебника "Всемирная история" (10 класс) - кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" Игорь Щупак. Учебник имеет гриф Министерства образования и науки Украины.

Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник за 10 класс (фотоказус)

Оригинал снимка "Обед на небоскребе" (фото из открытых источников)

Первыми на ошибку автора учебника указали в соцсетях: "В украинском учебнике по всемирной истории случайно засунули фотожабу с Киану Ривзом", - пишут пользователи сети.

Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник за 10 класс (фотоказус)

Киану Ривз попал в украинский учебник (электронная версия учебника)

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