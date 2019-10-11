Скандал с учебником по литературе: одна из мам нашла "зраду"

В учебнике по литературе для шестого класса Украину сравнили с плачущей девочкой
Родители школьников пожаловались в сети, что их детям дают читать учебник по литературе, в котором есть легенда об Украине. Там нашу страну сравнивают с босой и плачущей девочкой. На "зраду" обратила внимание одна из мам ребенка шестого класса, которая процитировала легенду и опубликовала скриншот из школьной книги. Об этом женщина написала на своей Facebook-странице.
"Позор. У меня нет слов!!! Вернее много букв. Держите меня семеро!!!! Мой мозг категорически отторгает увиденное, а сердце уверенно начинает колотиться от возмущения!!!!! Дано. Украинская литература 6-й класс. Задание- прочитать легенду про Украину и найти связь аналогию с "Молитвой", - написала мама.
В легенде рассказывается о том, что якобы всем странам раздали таланты: французам – элегантность, полякам – талант торговли, итальянцам – музыкальность.
Маму возмутило то, что россиянам дали власть, а Украина в лице босой девочки осталась в углу без талантов.
Скриншот (facebook.com/annetmakarena)
В комментариях родители детей поддержали маму и выразили свое негодование этой легендой.
Скриншот комментариев (facebook.com/annetmakarena)