Под Черновцами "похоронили" Владимира Дантеса: фото надгробия

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес иронично отнесся к такого рода "признанию"
Под Черновцами появилось каменное надгробие, на котором изображен украинский певец, супруг Нади Дорофеевой, Владимир Дантес. Об этом сообщил сам исполнитель в Facebook.
Артист показал снимки, сделанные в селе Годылов на окраине Черновцов. Поселок находится по пути на кладбище, и там сосредоточены частные фирмы, оказывающие различные мемориальные услуги.
В одной из таких контор Дантес и нашел сам себя... на надгробном памятнике. Певец с юмором отнесся к подобному "признанию", назвав это пиком популярности. Единственное, на что посетовал Владимир - это то, что "фото можно было взять и посвежее".
Под Черновцами появилось надгробие с Дантесом (фото: facebook.com/Владимир Дантес)
Подписчики также вдоволь посмеялись с заботливого поклонника, который "позаботился о будущем исполнителя".
"С глубоким уважением к творчеству, любовью и заботой о твоем будущем!" - написал юзер.
"Вова, вот это я понимаю - возвращение!" - смеется подписчица.
"Я в восторге!" - пишет супруга Дантеса Дорофеева.
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