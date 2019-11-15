ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Черновцами "похоронили" Владимира Дантеса: фото надгробия

STYLERПерсоны    15.11.2019 - 10:39
Под Черновцами "похоронили" Владимира Дантеса: фото надгробия
Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес иронично отнесся к такого рода "признанию"

Под Черновцами появилось каменное надгробие, на котором изображен украинский певец, супруг Нади Дорофеевой, Владимир Дантес. Об этом сообщил сам исполнитель в Facebook.

Артист показал снимки, сделанные в селе Годылов на окраине Черновцов. Поселок находится по пути на кладбище, и там сосредоточены частные фирмы, оказывающие различные мемориальные услуги.

В одной из таких контор Дантес и нашел сам себя... на надгробном памятнике. Певец с юмором отнесся к подобному "признанию", назвав это пиком популярности. Единственное, на что посетовал Владимир - это то, что "фото можно было взять и посвежее".

Под Черновцами &quot;похоронили&quot; Владимира Дантеса: фото надгробияПод Черновцами &quot;похоронили&quot; Владимира Дантеса: фото надгробия

Под Черновцами появилось надгробие с Дантесом (фото: facebook.com/Владимир Дантес)

Подписчики также вдоволь посмеялись с заботливого поклонника, который "позаботился о будущем исполнителя".

"С глубоким уважением к творчеству, любовью и заботой о твоем будущем!" - написал юзер.

"Вова, вот это я понимаю - возвращение!" - смеется подписчица.

"Я в восторге!" - пишет супруга Дантеса Дорофеева.

Под Черновцами &quot;похоронили&quot; Владимира Дантеса: фото надгробия

Скрин комментариев

"Казалось, что жизнь окончена": Дорофеева рассказала о непростых отношениях с Дантесом Скотский патриотизм: в России коров нарядили в форму солдат Красной армии (видео)
Новости Украины Владимир Дантес
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь